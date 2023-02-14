16 yaşındaki yeğenini umutla enkazdan sağ çıkarılmasını bekliyor
Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan yeğeni Enes Şahinoğlu'nun sağ çıkarılmasını bekliyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu afet bölgesinde, depremzede Hacı Şahinoğlu yeğeni için enkaz başında bekliyor.
Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu. Trabzon Bulvarı’nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı yıkılırken, enkaz başında bekleyiş sürüyor. Şahinoğlu, yıkılan binada 15 akrabasının hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyledi.
Enkaz altında son akrabası olarak yeğeninin kaldığını belirten Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15’ini bulduk. Yeğenim Enes Şahinoğlu, enkaz altında. Onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez" diye konuştu.
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