16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Atakum ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.K. yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.