16 yıl sonra eşinin öldürdüğü ortaya çıktı: Cenazesi defnedildi
Niğde'de 24 yaşındayken ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu, 2 yıl sonra trafik kazasında ölen eşi Ali Başer (34) tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldığı 16 yıl sonra ortaya çıkan Serap Başer'in cenaze namazı kılındı.
Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan, 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yeni bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi.
Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma ekibi, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.
SU KUYUSU TESPİT EDİLDİ
Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. 29 Mart'ta kemikler, adli tıpa gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından kemiklerin Başer'e ait olduğu saptandı.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Başer'in incelemelerin ardından teslim edilen kemikleri, ailesine teslim edildi. Ailesi ve yakınları, Başer için Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kıldı. Başer'in kemikleri, dualarla belde mezarlığına defnedildi.
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