17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Peki, 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç büyüklüğündeydi, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos depremi tarihi ve saati...

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

17 Ağustos Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana geldi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Marmara Bölgesi'nde çok geniş bir alanda hissedildi.

Deprem Kocaeli'nin yanı sıra Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de de büyük yıkıma neden oldu. Afetin ardından bölgedeki şehirlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, saat 03.02'de meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan deprem, insanların büyük bölümünün uykuda olması nedeniyle can kaybının ve yıkımın ağırlaşmasında etkili oldu.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da meydana gelirken, ekiplerin enkazlardaki çalışmaları günler boyunca devam etti.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

17 Ağustos Depremi'nin büyüklüğü 7,4 olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Bölgesi'nden geçen kesiminde meydana geldi.

Depremin oluşturduğu sarsıntı geniş bir bölgede hissedilirken çok sayıda yapı ağır hasar aldı veya tamamen yıkıldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yaklaşık 45 saniye sürdü. Sarsıntının uzun sürmesi, yapıların üzerinde büyük bir yük oluştururken bölgede ciddi yıkıma neden oldu.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, 17 Ağustos Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

Aynı raporda depremde 43 bin 953 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Deprem, geride büyük bir insani ve ekonomik kayıp bıraktı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

17 Ağustos Depremi yalnızca can kayıplarına değil, büyük çaplı konut ve iş yeri kayıplarına da yol açtı. Deprem sonrasında yapılan tespitlerde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı belirlendi.

Ayrıca 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespiti yapıldı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.