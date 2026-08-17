17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti: Ders alınmıyor felaket katlanıyor

Marmara Depremi olarak da tanımlanan büyük felaket sonrası rant odaklı anlayış, daha büyük felaketlere yol açtı.

Merkez üssü İzmit’in Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 27 yıl geçti. Deprem Ankara’dan İzmir’e kadar çok geniş bir alanda hissedildi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun 2021 tarihli raporuna göre bu büyük sarsıntıda 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara “kayıp” olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

TSK SİSTEM DIŞINA İTİLDİ

Buna karşın deprem davalarında hiçbir kamu personeli ceza almazken sorumluların büyük bir kısmı serbest kaldı. Cezaların caydırıcılık yaratmamasından da cesaret alan iktidar destekli ranta dayalı sistem, deprem sonrası kriz yönetiminde tecrübeli olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin depremde mücadelede geri plana itilmesi, 6 Şubat depremlerinde daha büyük bir felakete yol açtı.

“TERCİHLERİN SONUCU AFET”

Depremle mücadelede “Depreme dirençli kentler”in önemine vurgu yapan Şehir Plancı Dr. Tuğçe Tezer, “Depreminin yıldönümünde, yalnızca bir doğa olayı olan depremin; öncesinde, sırasında ve sonrasında yürütülen mekânsal ve yönetsel tercihlerle bir afete dönüştüğü gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıyayız” tespitinde bulundu.

Kentlerin barınma, çalışma, eğitim, sağlık, rekreasyon alanları ve bunları birbirine bağlayan ulaşım yüzeylerinden oluşan karmaşık ve yaşayan sistemler olduğunu anımsatan Tezer, “Fiziksel mekânın yanı sıra toplumsal, ekonomik, kültürel katmanlar da, bu sistemin ayrılmaz parçalarıdır. 6 Şubat depremlerinden en ağır yıkımı alan Hatay ilinin Antakya ilçesinde depremlerden sonra 42 ayı geride bıraktığımız deneyim, planlama hiyerarşisi ve kamu yararı perspektifinde, afet yönetimine bakış açımızı ve kentlerimizin olası geleceğini gözler önüne seriyor” dedi.

İSTANBUL İÇİN ACİL EYLEM PLANI

Olası Büyük İstanbul Depremi’ne kentin hazırlanmasına ilişkin “Öncelikle planlama, imar uygulama ve yapı denetimi süreçlerinin birbirinden ayrı ele alınamayacağının farkına varılması gerekiyor” uyarısında bulunan Dr. Tuğçe Tezer, “Kentlerimizi afetlere hazırlamak hedefiyle yola çıkan ‘kentsel dönüşüm’ süreçlerinin, parsel bazlı gayrimenkul geliştirme uygulamaları olmaktan bir an önce çıkarılması, bunun yerine afet riski taşıyan alanlara öncelik veren, zemin ve mikro-bölgeleme analizlerine dayalı, afetlere dirençli kent planlama ekseninde, mahalle odaklı ve planlama hiyerarşisine uygun kentsel dönüşüm yaklaşımının benimsenmesine ihtiyacımız var” dedi.

‘ÖNCELİK KIRILGAN GRUPLAR OLMALI’

“Kenti yalnızca konut alanlarından ibaren görmeyen bir anlayışla; sağlık, eğitim, çalışma, sosyal donatı alanları ve ulaşım yüzeylerini eş zamanlı planlamalı; bu süreçte kentin içme suyu havzaları, tarım alanları, ormanları ve diri fay zonlarını mutlak yapılaşma yasaklarıyla korumalıyız” diyen Tezer, .”Şehir planlama alanında en kırılgan olanı gözetirsek, aslında tüm nüfusu gözetmiş oluruz. Bunun için, engelliler, yaşlılar, çocuklar başta olmak üzere farklı kırılgan gruplar için kentsel mekâna ve tüm hizmet alanlarına engelsiz erişimi sağlayacak evrensel tasarım ilkelerinin mutlaka benimsenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİTLİK İÇİN DÜZENLEME LAZIM”

Barınma ve yaşam mekânlarının inşa edilmesi gibi çok önemli bir işi yapma ehliyetine sahip olmak anlamına gelen “müteahhitlik” mesleğine de değinen Tezer, “Müteahhitliğe ilişkin kriterler özellikle teknik eğitim ve meslek etiği açısından geliştirilmeli, yapı denetimi süreçlerinde TMMOB’a bağlı meslek odaları ve kamu idaresinin etkin olduğu bağımsız bir denetim sistemi kurulmalı ve mühendislik hizmeti almamış yapıları ruhsatlı hâle getiren “imar affı” uygulamaları kalıcı olarak durdurulmalıdır” dedi. Tezer sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm bu planlama ve uygulama süreçlerinde afet hâlinde en büyük ihtiyacı oluşturan ulaşım ağları, hastaneler, haberleşme ve su-enerji altyapısı, olası en şiddetli afet senaryolarına hazırlıklı olacak şekilde güçlendirilmeli, afet sonrası toplanla alanı ve geçici yaşam alanları, nüfusun gereksinimine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Esasen bütün bu planlama süreçleri, yerel halkın katılımına ve denetimine tümüyle açık, şeffaf süreçler şeklinde yürütülmelidir.”

“AFETE DİRENÇLİ KENT” NEDİR? Afete dirençli kent, dayanıklı bir yapı stoğu olmanın ötesinde ani ya da birikimli kentsel riskler karşısında temel fonksiyonlarını sürdürebilen, -önceden yapılan hazırlıklar sayesinde- can ve mal kaybını en aza indiren, afetlerden sonra hızla toparlanabilen ve kendi kendini onarabilme kapasitesine sahip bütünsel bir yaşam alanı anlamına gelir.

ÇOK BOYUTLU ŞEHİRCİLİK

Afete dirençlilik, yalnızca bina ölçeğinde, beton kalitesine indirgenebilecek bir konu değildir. Dirençli bir kentin planlanması; ekolojik eşikleri gözeten, jeolojik yapı ve mikro-bölgeleme analizlerini planlama sürecinde esas alan, planlama hiyerarşisini ve kamu yararını gözeten, sosyal adaleti ve barınma hakkını merkeze koyan çok boyutlu bir şehircilik yaklaşımını gerektirir.

Aynı zamanda, kentsel mekânın tüm kırılgan gruplar için “engelsiz” ve “kapsayıcı” biçimde kurgulanması, kritik altyapı ve acil ulaşım yollarının sürekliliğinin güvenceye alınması ve kentte yaşayan tüm nüfus bileşenlerinin dahil olduğu katılımcı bir yönetişim mekanizması, dirençli kentin olmazsa olmaz unsurlarıdır.