17 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.08.2024 - 18:58

Güncelleme: 17.08.2024 - 18:58

SAKARYA ilinde 17 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, SERVETİYE mahallelerinde 5005 SK., 5006, 5007 SK., 5008 SK., 5020 SK., 5029 SK., 5036, 5036 SK., 5037, 5037 SK., 5038, 5038 SK., 5040, 5048, 5093, 5093 SK., 5106 SK., 5110 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, SAKARYA, SAKARYA BULVAR, SEHIT YUSUF KÖSTERELI, SEHIT YUSUF KÖSTERELI CD., SERVETİYE CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 4106., 4153., 4155., 4161., 4162., 4501., 4502., 4504., 4507., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., ESKICILER, GÜNDÜZLER SK., HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, INCIKSUYU, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3202., 3203., 3205., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4301., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MERKEZ SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL CAD.1.ÇIKAR, SARIGAZI, SARIGAZİ SK., SILA, SILA SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde DISLILER, İsimsiz76, KAZAKLAR SK., ORTA SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2669., 2873.-, 3803., DEREKÖY SK., DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE mahallelerinde 3854., 3856., 3857., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 903. SK., BILECILER/2, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., DERNEK KIRI SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIORMAN mahallelerinde GİZEM CD., SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2131 NOLU, 2132 NOLU, 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2169 NOLU, ABAY, ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR/4, AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., BEYAZIT, CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET. SK., ÇAM SK., KARAHASAN, KAVAKLI, KIRMIZI SK., REHBER SK., REŞİT SK., SITELER, TUĞBA SK., YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, NASUHLAR mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU SK., 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY SK., AHUDUDU SK., AL SK., ASIRLAR, AŞIRLAR CD., ÇAVUŞOĞLU SK., KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN/1, KAVAKLI/1, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, RESIT, RESIT/1, REYHAN SK., SİTELER, YAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU SK., 1335 NOLU, 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 15 TEMMUZ, 1568 NOLU SK., 16. SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKARSU, AKARSU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN, BARÇIN SK., BERAT, BERAT SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DERYA SK., GEMİ SK., GÜLER, HÜRREM SK., KAPTAN SK., KARASU YOLU CD., KERKÜK, KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN CD., ÜNLÜ SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 690 NOLU SK., 795 NOLU SK., BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD., SAİT FAİK SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, GÜRZ SK., KARASU YOLU, ORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUSLAR, KUZULUK, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, MERKEZ_1, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TEPE_1, TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KARAÇALILIK mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10008, 10008 SK., 10019 SK., 10022 SK., 10023, 10024 SK., 6011 SK., 6058 SK., 6064, 6064 SK., 6074, 6074. SK., 6091 SK., 6095, 6095 SK., 7053, 7134, 7136, 7140 SK., 7142, 7145, 7146 SK., 7147, 7148-, 7149 SK., 7151 SK., 7155, 7156, 7156 SK., 7157 SK., 7158, 7159 SK., 7160, 7161 SK., 7162, 7162 SK., 7163, 7163 SK., 7164, 7164. SK., 7167, 7167. SK., 7169, 7169 SK., 7171-, 7173 SK., 7177. SK., 7181, 7182 SK., 7187, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., KARAÇALILIK, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11003 SK., 12002 SK., 12004, 12005 SK., 12006, 12006 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018, 12018 SK., 20012 SK., 8047 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8094, 8096, 8097 SK., 8100, 8112, 8116 SK., 9064, 9089 SK., 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, HANYATAK SK., MUDURNU CD., YAHYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ÖMERCIKLER mahallelerinde 9024 SK., 9026 SK., 9041, 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9053 SK., 9060, 9062 SK., 9064 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9095, 9099, KARACASU CD., SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11002, 11004, 11004 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12004 SK., 12010, 12010 SK., 8076, 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8104, 8104 SK., 9066, 9066 SK., 9070, 9103, MUDURNU_1, MUDURNU_1 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI, ŞERBETPINAR mahallelerinde ÇIRALI, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/5, MADEN/2, MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ_9, TEPEBAŞI, YENİ, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KARAAPTİLER, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 101., 1029, 1030, 1032, 109., 109. SK., 110, 119., 119. SK., 120., 135. SK., 139., 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1407. SK., 1409. SOK, 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147. SK., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 201 SK., 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 222 SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, EGEMENLİK, ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/6, ESKISEHIR/8, ESKİ CD, ESKİŞEHİR CD., FIDANLIK, HANLIKÖY/1, İsimsiz145, KISLA, KIŞLA CD., KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, OKUL, OKUL CD., SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA İSTASY, SAKİNLER SK., SELİMİYE CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TOYOTA CD., TOYOTA HASTANESİ, TOYOTASA HASTANESİ, TÜRKMEN, YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., 1522, 1530., 1530. SK., TIRSAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 1201 SK., 1205, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, NAILIYE mahallelerinde ARMA SK., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA SK., KAPLAN, KARAAĞAÇ SK., KIZILCIK SK., YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ALTIN SK., ARIDERE, ARIDERE CD., ATEŞ SK., AVCI SK., BESÇESME, BEŞÇEŞME SK., CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIK CD., ÇINAR ÇEŞME SK., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HACI YAKUP CD., HAMDİ TAŞDEMİR CD., HILAL, HİLAL SK., KALDIRIM SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARADUMAN, KARADUMAN SK., KARAKAYA SK., KEKLIK 1, KIRDAR SK., KIZILTEPE SK., KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KULOĞLU SK., LALE, MERT SK., MUHİTTİN EFENDİ SK., OCAKCI SK., OF SK., SEVVAL, ŞEFTALİ, ŞEFTALİ SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., TAKSİM CD., YAPICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., 24 NOLU CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HATİP SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KOZLUK CD., ÖZÇELİK SK., SÖĞÜT CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ANKARA, ANKARA CD., KARACAOĞLAN CD., TALATPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4007. SK., 4009. SK., 4010., 4015. SK., 4016. SK., 4017., 4020. SK., 4021., 4026 SK., 4026., 4040. SK., 4041. SK., 4044. SK., ARALIK. CD., ERAY SK., HARMAN SK., PİRİ MEHMET KAYGISIZ SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SAZLI SK., SEDEF, SEDEF SK., TARIM KREDİ SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 358., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 387. SK., 389., 407. SK., 5. CD., ATA EVLER İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., ÖNDER SK., PARK SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SARP SK., SÜTÇÜ SK., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İŞARET, TURNALI mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.