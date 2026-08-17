17 Ağustos'tan 6 Şubat'a depremde adalet mücadelesi: 'Marmara depreminde cezasını çeken kamu görevlisi sayısı sıfır'

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 6 Şubat 2023’te yaşananlar deprem sonrasında yurttaşlar için başka bir yıkım da deprem davalarında yaşandı. Gazetemize konuşan ve geçen 27 yılı “17 Ağustos, 6 şubat'ların yaşanmaması için belki bir milat olabilirdi ama onu bile bizlere çok gördüler” sözleriyle yorumlayan Hukukçu, ADD Hatay Şube Başkanı Av. H. Cihat Açıkalın, “O dönemde kurulan bilim kurulu, önceleri afet yönetimi konusunda çok işlevsel ve yetkin olmasına karşın sonraları siyasetin çarpık işleyişine hizmet etmediği için dağıtıldı. Akabinde imar barışı adı altında adeta yurttaşlara kendi tabutunu yapma fırsatı verildi” dedi.

“KAMU PERSONELİ CEZA ALMADI”

Depremin kader olduğu anlayışı üzerine inşaa edilen bürokratik işleyişin egemen olmaya devam ettiğini ve sorumluluğu olan kamu görevlilerinin çıkarılan yasalarla ve uzun süren yargılamalarla adeta adaletten kaçırıldığını belirten Açıkalın, “Örneğin, Marmara depreminde ceza alıp, cezasını çeken kamu görevlisi sayısı 0. Cezasını alan ama çeşitli infaz düzenlemeleriyle hapis yatan mahkum müteahhit sayısı sadece 1. O da infaz düzenlemesiyle sonradan dışarı çıktığı gibi müteahitliğe de devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMA İZNİ BEKLEYEN DOSYALAR VAR’

Aynı yaklaşımın 6 Şubat deprem davalarında da sürdüğünü söyleyen Açıkalın, “Hâlâ soruşturma izni bekleyen kamu görevlileri dosyaları mevcuttur. Yargılamalar bilinçli taksir maddesi üzerine inşaa edilmiş, birçok sanık tahliye edilmiş ve sürekli değişen infaz yasası karşısında bu yargılamalara umut bağlamak oldukça zorlaşmıştır” dedi.

Başta depremin en büyük yıkımı yaşayan Hatay olmak üzere baroların da hukuki süreci yanlış bir zemine oturttuğunu belirten Açıkalın, “Yaşamını kaybeden meslektaşlarının dava dosyasını dahi takip edilmezken sanık avukatlığını üstlenen baro başkanları oldu” ifadelerini kullandı. Savunma hakkının kutsal olduğunu ancak bir baro başkanının böyle büyük toplumsal bir acı karşısında asla sanık avukatlığını üstlenmemesi gerektiğine dikkat çeken Açıkalın, yapılması gerekenlere ilişkin şunları söyledi:

‘ÖZEL YASAL DÜZENLEMELER LAZIM’

- İmar Barışı adı altında çarpık yapılaşmaya son verilmeli

-Görevi sonlandırılan bilim kurulunu yeniden oluşturulmalı;

- İmar planlarının başta olmak üzere, şehirlerdeki kentsel dönüşüm projeleri dahil önemli şehircilik faaliyetleri bu kurulun denetimine tabi olmalı,

- Oluşan afetler sonrası risk azaltım planları ve riskli bölge düzenlemeleri yine bilim kurulunun eşlik edeceği bir şekilde gerçekleştirilmeli,

- Yargı süreçleri etkin ve hızlı işletilmeli özellikle kamu görevlileri ile ilgili yargı süreci soruşturma iznine ihtiyaç duyulmadan ve yapı müteahhitleriyle aynı sevk maddeleriyle yapılabilmesi sağlanmalı.

- Yerel yönetimlerin keyfi imar düzenlemelerini kısıtlayan yasal düzenlemeler yapılmalı,

- Kent paydaşları olan yurttaşlar, kent konseyleri üzerinden yerel yönetimlere katılmalı,

- İmar konularında karar süreçlerine kent konseyini de dahil edecek bir yasal düzenleme yapılmalıdır.