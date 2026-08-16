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17 Ağustos'un yıkıcı izi sular altında: Gölcük'teki deprem batığı 27 yıl sonra görüntülendi

17 Ağustos'un yıkıcı izi sular altında: Gölcük'teki deprem batığı 27 yıl sonra görüntülendi

16.08.2026 12:37:00
Güncellenme:
DHA
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17 Ağustos'un yıkıcı izi sular altında: Gölcük'teki deprem batığı 27 yıl sonra görüntülendi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sulara gömülen yapı ve eşyalar, facianın 27. yılında dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi. Değirmendere Sahili'nin metrelerce altında kalan otel, çay bahçesi ve sokak lambası kalıntıları, afetin yıkıcı izlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sulara gömülen yapı ve eşyalar, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

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Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor. Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede, deprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

İlgili Konular: #17 Ağustos 1999 #Gölcük depremi