17 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:05

KOCAELİ ilinde 17 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., BORA SK., BULUT SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DAROVA SK., DEBRELİ SK., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde ALP, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., DALGA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KIZILÜZÜM, KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., SELANİK CD., SELVİCİK CD., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AHULAR SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MEŞE SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SOĞUKSU CD., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., ÇAVDAR SK., ÇİTLENBİK SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., ILGIN SK., İSPİRYE SK., KISMET SK., KURDELE SK., MANDALİNA SK., SULTAN, VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ATEŞ SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, MORSALKIM SK., SUDE SK., TURGUT ÖZAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELİM, MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA, YANIK mahallelerinde 405. SK., 407., 4166, 4167, 424. SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., AKSU, ANADOLU OTOYOLU, CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., ÇİFTLİK CD., DOĞA SİTESİ YOLU SK, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, GARAJ YOLU SK., GÜRAY SK., HARBIYE, HARBİYE CD., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI, SEKA KAMPI CD., SEVGİ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN, ALAN SK., ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM, SAYDAM SK., SERIT SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZAKKUM, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR mahallelerinde ADİL ÇELİK SK., AKİF DÜZEN SK., ARZU SK., ATILGAN SK., BODUR SK., DİKİLİ SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., HASAN ÇELİK SK., INCIR, INÖNÜ, INÖNÜ CD., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., KARACAN SK., NURTEN SK., OKÇU SK., ÖZKAHRAMAN SK., ŞEN SK., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., TOPÇULAR, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde 1303, AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF ERSOY SK., ALI OSMAN TOPAL, ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ASMA SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA, DESTANLAR SK., DEVRAN CD., DIKILI SK., DİLEĞİM SK., DURAN SK., ELVAN, ELVAN SK., ESKİ HASTANE SK., ETHEM, ETHEM SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK, HACI ALI, HACI ALİ SK., HACI HIZIR, HACI HIZIR SK., HACI KASIM SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR, HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, ISMAIL GASPIRALI, ISMAIL HAKKI SOYER, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADIFE, KALEMCİ SK., KALENDER SK., KALYON SK., KANDİL SK., KARAKAŞ SK., KAYABASI, KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR, KIRDAR SK., KOLAGASI ÇIKMAZI, KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZGÜL SK., PEKTAŞ SK., POLAT, POLAT SK., POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SAKLI SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SEN, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞAMDAN SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞİFA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEPELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TORKUSTEPE, TORKUŞTEPE SK., TOROS, TOROS SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., VATANDAŞ SK., YESILVADI, YEŞİLVADİ SK., YUKARI SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 17 Eylül Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER mahallelerinde 1701. SK., 1702. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1732. SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Eylül Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1702., 1703., 1703. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1710. SK., 1712. SK., 851. SK., 854., 855., 855. SK., 855/1. SK., ISSIKGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Eylül Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 759/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 703. SK., 704. SK., 705. SK., 705/1., 705/1. SK., 707/2. SK., 756. SK., SEHIT YILMAZ ARGON, ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Eylül Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 516. SK., 519. SK., 520. SK., 521., 521. SK., 522. SK., 523., 523. SK, 524. SK., 525., 525. SK., 529. SK., 530. SK., 532. SK., 559., 559. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Eylül Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 229., 230/3., 231., 231. SK., 233., 235. SK., 237. SK., 239., 239. SK., 239/1. SK., 243/1., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL, ASIK VEYSEL CD., İSTİKLAL CD., RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Eylül Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 408. SK., 409. SK., 411., 479., 479. SK., 479/1., 479/1. SK., 480., 480. SK., 480/1., 480/1. SK., 480/2., 480/2. SK., 481., 481. SK., 481/1., 481/1. SK., 481/2., 481/2. SK., 481/3., 481/3. SK., 482., 482. SK., 482/1., 482/1. SK., 483., 484., 484. SK., 485., 485. SK., 485/1. SK., BAHRIYE ÜÇOK, MUAMMER AKSOY CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Eylül Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 210/2. SK., 212. SK., 215., 215. SK., 217., 217. SK., 219. SK., 221., 221. SK., 223., 223. SK., 225., 225. SK., 227., 227. SK., 229. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AŞIK VEYSEL CD., MEHMET AKIF ERSOY, MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Eylül Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., BAYRAKTAR SK., BESTE SK., DOĞUŞ SK., FAKÜLTE, GEDİK SK., GÜL, HÜR SK., KAFKAS SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR, SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAG, ALADAĞ SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDIN, AYDIN SK., AYSUN SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇARŞIİÇİ CD., ÇIKMAZ SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜS, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERSIN, ERSIN CD., ERSİN CD., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GONCA, GONCA SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KAKTÜS SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KARAOGLANOGLU, KARAOĞLANOĞLU CD., KARAYAKA SK., KATILIM SK., KAYA, KILIÇASLAN CD., KISLA, KIZILAY SK., KRISTAL, KRİSTAL SK., KUVAYI MILLIYE, KUVAYI MILLIYE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., LİSE SK., LOJMAN, MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MEHTER, MEHTER CD., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA CD., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELI, ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., RAMPA SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TEPE CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TURAN EMEKSİZ CD., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., VAROL SK., YAVUZ SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV, ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN mahallelerinde TÜRBE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3138. SK., 3143. SK., 3150. SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AK SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DİK SK., DOGAN, DOĞAN SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., GAZI, GAZİ CD., HATİPOĞLU SK., İYİSOY SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KİRAZ SK., KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., MERCAN SK., MESE, MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., RIFAT ILGAZ, SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, TÜFEKÇİ SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde ALKAN SK., AZRA SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., KORKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Eylül Salı 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI SK., AYDINLIK SK., BAGDAT, BAĞLAR SK., BAHRI, BARBAROS CD., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., FEYYAZ SK., FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., KEVSER SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NAFİLE SK., ÖZAY, ÖZGÜR, PINARLI, PINARLI SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SİMGE SK., SUSAM, SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., ULUCAN, ULUCAN SK., UZUN, ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKARCA SK., AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BERFU SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., DORUK, DORUK SK., FILINGIR, KARAASLAN, KARANİ SK., KESKİN SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MEMNUN SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NECLA SK., NIMET, NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NURCAN SK., NUROL, ÖZBEK SK., ÖZGÜR SK., PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, SERPİL SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., TUZLA CD., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.