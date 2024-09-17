17 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:05

MANİSA ilinde 17 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 09:00:09.884-2024-09-17 15:00:41.347 saatleri arasında Hacıhimmet; 34. Sk., 31/b Sk., 31, 17/D Sk., 17/B Sk., 48, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:09.884-2024-09-17 15:00:41.347 saatleri arasında Boduroğlu; 38. Sk., 37. Sk., 31, 48, İsimsiz1, 37, 34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:09.884-2024-09-17 15:00:41.347 saatleri arasında Karaali; 23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:09.884-2024-09-17 15:00:41.347 saatleri arasında Tevfikiye; ATATÜRK 56, 54. Sk., 45. Sk., 43. Sk., 39. Sk., 37. Sk., 48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:09.884-2024-09-17 15:00:41.347 saatleri arasında Memiş; Saçlı Efe Sk., 35 SK., ATATÜRK 56, 54. Sk., 48, 37. Sk., 31, 17/C Sk., 17.Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:36.744-2024-09-17 12:00:52.313 saatleri arasında Kınık; İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu, , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:36.744-2024-09-17 12:00:52.313 saatleri arasında Alacalar; İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Alacalar Sk., ALACALAR SK., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, Alacalar Köyü Yolu, ALACALAR, , İsimsiz2, İsimsiz3, Alacalar Cad., İsimsiz5, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:36.744-2024-09-17 12:00:52.313 saatleri arasında Güvendik; Guvenlik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, Guvendik Köy Yolu, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, Güvendik Sk., İsimsiz13, İsimsiz12, Güvendik Sk., GÜVENDİK, Guvendik Köy Yolu, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:36.744-2024-09-17 12:00:52.313 saatleri arasında Dualar; , kınık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:36.744-2024-09-17 12:00:52.313 saatleri arasında Gelenbe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 09:00:25.095-2024-09-17 15:00:34.295 saatleri arasında Pazarköy; Pazarköy Köyü İç Yolu, , İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:25.095-2024-09-17 15:00:34.295 saatleri arasında Kemerdamları; , İsimsiz73 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 09:00:25.095-2024-09-17 15:00:34.295 saatleri arasında Tekelioğlu; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Tekelioğlu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 09:00:34.773-2024-09-17 15:00:43.621 saatleri arasında Eğnez; İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, Eğnez Köyü İç Yolu, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 09:00:42.792-2024-09-17 15:00:50.861 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz13, İsimsiz14, OTMANLAR, İsimsiz15, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 10:00:00.746-2024-09-17 15:00:00.507 saatleri arasında Mütevelli; İsimsiz59, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz58, Bayrak Çıkmazı Sk., Cami Sk., Cengiz Topel Sk., Değirmen Yolu, Emek Sk., Evren Sk., Fethiye Sk., Gediz Cd., Gediz Sk, Kanal Yolu Sk., Mera, Mesir Sk., , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz28, Akasya Sk., Mevlana Sk, Mimar Sinan Sk., Okul Sk., Pamukçular Çıkmazı, Park Sk., Sakarya Sk., Sarıkız Sk., Selvi, Tarımcılar Çıkmazı Sk., Tütüncüler Sk., Yasardogu Sk., Yaşar Doğu Sk., Yeşiltepe, Yeşiltepe Sk., Yıldız Sk., Akıncılar Sk., Atatürk Cd., Bahadır Sk., Çakmak Sk., Çarşı Çıkmazı, Çay Yolu Sk., Çiçek, Özgürlük Cd., gediz sokak, 7 Eylül Sk., 30 Ağustos Sk., 19 Mayıs Sk., 12 Eylül Cd., İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz3, İsimsiz62, İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-17 2024-09-17 10:00:00.746-2024-09-17 15:00:00.507 saatleri arasında Koldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 10:00:00.746-2024-09-17 15:00:00.507 saatleri arasında Yeniharmandalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 10:00:15.337-2024-09-17 15:00:22.001 saatleri arasında Şeyhyayla; DOĞANYURT, , DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, Demirci Gördes Yolu, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-17 2024-09-17 12:00:45.203-2024-09-17 14:00:55.831 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; İsimsiz11, , FETİH, Gazi Osman Paşa Cd., HACI BABAİ VELİ, İSTİKLAL, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İÇ YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.