17 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

DÜZCE ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, GERİŞ, KARAKIRAZ, KIRIK, N KENDISI, SALAVAT, SETLIK, SETLİK, ÜÇKESE mahallelerinde çayırlık, GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANİYE mahallelerinde DUMLUPINAR SK., GENERAL KAZIM SK., TAVUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2577. CD., 2665., 877. SK., D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 231. SK., AHMET MİTHAT SK., İLİM SK., İNKILAP SK., NUSRETTİN SK., SELVİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2221., 2222., 2223., 2225., 2227., 2227. SK., 2232. SK., 2233., 2233. SK., 2234. SK., 2245. SK., 2277., 2316., BİLİR SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOĞLU, N KENDISI mahallelerinde 15565., 15566., 15570., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2555., 2558. SK., 2630., 2630. SK., 2631. SK., 2766. SK., 2767., 2767. SK., BAHAR SÜT SANAYİ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 1. SK., 1.ÇAMLIEVLER CD., 1.DÜZCE BULVAR, 13., 13. SK., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4116. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584. SK., 2599., 2644., 2644. CD., 2658. SK., 2671., 2675. CD., 2676. SK., 2679., 2679. SK., 2707. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde 9132., KAHVECI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, TOKMAKTARLA, YUKARI YÖRÜK, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER mahallelerinde KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 107., 9139., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 8027., 9110., 9124., 9125., D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI mahallelerinde 9100., 9130., D100 KARAYOLU, DOGANLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 2890. CD., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, HATIPLAR, KAVAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, PINARLAR, SİNİRCİ mahallelerinde 5893. CD., 6000., 6000. CD., 6055., 6100., 6150., 6200., 6211., 6320., 6450./1, 6500., 6550., 6700., 7000., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, DARICI, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SİNİRCİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GİRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENİ, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, DILEK, EMEK SK., GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., KAYA SK., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KEPENÇ KÜME EVLER, KESKİN SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., OKTAY SK., ÖZGÜR, SANAYI 5, SİTE SK., ŞEN SK., TURNA SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, ARDIÇ SK., ASENA SK., BÜLBÜL SK., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DİLEK SK., DOGANCILAR, GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KESKIN, KORU, KORU SK., LALE SK., MİRAY SK., ORTANCA, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SEDEF SK., SOĞUK PINAR CD., YILDIZ SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVİR mahallelerinde DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde BADEM 1, BADEM 1 SK., DÖNMEZ SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., PINAR SK., SARICA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, HÜRRIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AKAR SK., ERDEMİRLER SİTESİ İÇİ YOLU, EREĞLİ CD., KARACA SK., KÖKNAR SK., NİLÜFER SK., TUNA, TUNA SK., YAKIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABURUN, KARABURUN 2, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY mahallelerinde 100, 101, 102 SK., 1024, 104, 104 SK., 105, 110, 201, BİRLİK SİTESİ, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, DÖNGELLİ, ISLAHIYE MÜCAVIR, KANAL, KÜLTÜR, N KENDISI mahallelerinde 1002, 1006, 1010, 1014, 701., 707., 710., 711., 713., 715., ÇILIMLI, ÇİLİMLİ CD., ÇİLİMLİ GÜNEY CD., DONGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE ANKARA YOLU, DÜZCE CD., ISLAHIYE DORÜS, KANAL, PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 621., ÇİLİMLİ/KUZEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHIRAGA, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, TOPÇULAR mahallelerinde 820., 821., 822., BAHAR, BAHAR SK., ÇİLİMLİ KUZEY CD., DÜZCE, İSHAKLAR KÖY YOLU, KOCAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 12:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ÇELİKDERE, ELMALIDERE, ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN, N KENDISI, ORTA, ÖRENIÇI, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALI USTA, AZAP, BASPINAR, BASPINAR/7, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, HARMANKAYA, KARATOPRAK, kersendüzü iç yolu, KIRAN, KÖY SOKAĞI, MERKEZ/39, ORTA KÜME EVLER, ÖRENIÇI, ÖRENİÇİ, öreniçi yolu, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, CEVİZLİK, DEPO, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DEPO, GÜZELDERE, HACIYAKUP, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET, DERE, KARACA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ORTA mahallelerinde DELI MEHMET, DERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARACA, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.