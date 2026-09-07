17 yaşındaki çocuğa saldırdılar: 3 çocuk gözaltına alındı

Olay, 6 Eylül’de Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 4-5 kişilik grupla karşılaşan 17 yaşındaki O.K.E., gruptakiler tarafından darp edildi.

Görüntülerin daha sonra bir yakını aracılığıyla çocuğun ailesine gönderildiği belirtildi.

Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım istedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada olayın 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda mağdur O.K.E.’nin ifadesine istinaden A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocukların yakalandığı ve olayla ilgili gerekli tahkikata başlandığı bildirildi.