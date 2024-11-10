17 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
Samsun’da 17 yaşındaki madde bağımlısı çocuk annesini bıçakladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki madde bağımlısı M.F.K. evlerinde annesi Z.K.’ye (46) bıçakla saldırdı. Sol elinden bıçaklanan Z.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aile madde bağımlısı olan çocuklarının tedavi edilmesini istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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