17 yaşındaki çocuk annesini öldürdü, ailesinden 4 kişiyi yaraladı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 17 yaşındaki çocuk annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi.
İddiaya göre 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.’yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.’yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.’yi de bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.
17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.’nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.’nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.
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