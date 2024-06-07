171 milyon liralık vurgun... Şüpheli yakalandı!
Gaziantep’te 2. el araç alma vaadiyle yurttaşları 171 milyon TL dolandıran şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2. el araç almak vaadiyle yurttaşları 171 milyon 320 bin TL dolandıran şüpheli şahsı yakaladı.
Yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Evlenilecek en iyi 4 kadın burcu
- Belediye başkanına soruşturma!
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması