171 milyon liralık vurgun... Şüpheli yakalandı!

Gaziantep’te 2. el araç alma vaadiyle yurttaşları 171 milyon TL dolandıran şüpheli şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:55
171 milyon liralık vurgun... Şüpheli yakalandı!
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2. el araç almak vaadiyle yurttaşları 171 milyon 320 bin TL dolandıran şüpheli şahsı yakaladı.

Yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.


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