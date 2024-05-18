18 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:46

DÜZCE ilinde 18 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA, YENI, YENİ mahallelerinde 1. sokak, 737., 792. SK., 843., 850., 853. BULVAR, 857., 857. SK., 858, 858. SK., 859. SK., 860. SK., 865. SK., 877. SK., 893. SK., 951., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, DOĞAN SK., KAYIŞOĞLU SK., MEYDANLAR SK., NEZİH TÜTÜNCÜĞLU BLV., NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER, RUMELİ SK., TANIŞ SK., TEKNİKER SK., TEPE, TEPE SK., UFUK SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY mahallelerinde 101, 104 SK., 106 SK., 118 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENBAŞI mahallelerinde 11., 177., 2., 9., 9. CD., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKDERE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 300. CD., 305, 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEZARLIK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 103, 103 SK., 105 SK., 108 SK., 111 SK., 113 SK., 200 CD., 201 SK., 207, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, N KENDISI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇINARLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101 CD., 200, 202, 202 SK., 204 SK., 205 SK., 206, 206 SK., 207 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKKI HOCA, KARASAKAL, YAYLAKAPI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 106, 112, 114, 114 SK., 117, 300, 300 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, TOKUSLAR, TOKUŞLAR, YUKARI mahallelerinde 3470., 3470. SK., 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3489., 3489. SK., 3696. CD., MELEN CD., YIGILCA, YIĞILCA CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2426., 2426. SK., 2430. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU, KAYMAKÇI, YENI, YENİ mahallelerinde ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, YENI, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5507., 5512. SK., 5534. SK., 5536., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5553. SK., 5565. SK., 5916. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5504. SK., 5505. KÜME EVLER, 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5517. SK., 5525., 5558. SK., 5562. SK., 5563. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKMELEN, ELMALIDERE, ESENTEPE, ESKIOGLU, N KENDISI, ORTA, ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde AZAP, BASPINAR, BASPINAR/7, BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, IGDIR, KARATOPRAK, kersendüzü iç yolu, MERKEZ/39, ORTA KÜME EVLER, ÖRENİÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ALT, ÇELİKDERE, HARMANKAYA, KIRAN, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ÖRENİÇİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ALI USTA, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU, HARMANKAYA, HARMANKAYA KÖYÜ YOLU, KIRAN, öreniçi yolu, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., İREM SK., SİTE SK., SUMRU SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILOVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAZIPINAR, YAZLIK, YAZLIK (MÜCAVIR), YENİ, YEŞİLOVA mahallelerinde 407. SK., 409. SK., 410. SK., 411. SK., GENÇ SK., GİRNE SK., ŞEHİT ERCAN CD., YAZLIK, YAZLIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YAZLIK SK., YAZLIK., YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.