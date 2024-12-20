18 yıl 7 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Arsuz’da yakalandı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 7 ay 18 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 18 yıl 4 ay 7 gün, basit yaralama suçundan 3 ay 11 gün ile uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından yakalama emri olan M.E.Ö. isimli şahıs Arsuz Nardüzü Mahallesi’nde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #hatay
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