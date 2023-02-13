180. saatte enkazdan çıkarılan kadın: Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:43

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:28

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

“Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.