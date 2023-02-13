180. saatte enkazdan çıkarılan kadın: Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün
Depremin 180. saatinde Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi’ndeki bir enkazdan sevindiren haber geldi. Enkaz altından çıkarılan kadın, “Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diyerek yardım ekiplerine seslendi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
“Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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