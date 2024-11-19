19 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:27

MANİSA ilinde 19 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:49.779-2024-11-19 15:00:57.325 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; GÜL, , MANİSA, İSTİKLAL, CENNET, KİRAZ, ÇOŞKUN, İSTİKLAL 2, İSTİKLAL 1, BADEM, BEYLER, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER ÇIKMAZI 2, HÜSEYİN AĞA, HACI VEZİR, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, KARANFİL, IŞIK, MEZAR, ışık, gökseki mevki, badem, badem, badem, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:55.123-2024-11-19 15:00:05.934 saatleri arasında Şehitler; Manisa Devlet Hastanesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:55.123-2024-11-19 15:00:05.934 saatleri arasında 2. Anafartalar; Mehmetçik Cd., ATATÜRK, HALİL ERDOĞAN, 1713. Sk., 1509. Sk., 1507. Sk., 1504. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:55.123-2024-11-19 15:00:05.934 saatleri arasında Ahmet Bedevi; TCDD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 07:30:51.885-2024-11-19 13:30:00.728 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Sümbültepe; SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:15.499-2024-11-19 15:00:31.596 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:22.539-2024-11-19 15:00:30.482 saatleri arasında Kayapınar; Yukarı Kayapınar Küme evleri, İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme Evleri, y.kayapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:45.018-2024-11-19 15:00:52.983 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz26, OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:45.018-2024-11-19 15:00:52.983 saatleri arasında Dazyurt; dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT, İsimsiz1, , dazyurt, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:45.018-2024-11-19 15:00:52.983 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:45.018-2024-11-19 15:00:52.983 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:45.018-2024-11-19 15:00:52.983 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 09:00:49.779-2024-11-19 15:00:57.325 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 09:00:05.713-2024-11-19 15:00:11.874 saatleri arasında Evciler; Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 09:00:24.14-2024-11-19 12:00:32.784 saatleri arasında Sarıpınar; 1097. Sk., 1093. Sk., 1091. Sk., 1089. Sk., 1266. Sk., 1115. Sk., 1101. Sk., 1099. Sk., 1095. Sk., İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz17, , 1092, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz96, 1081, 1306. Sk., 1276. Sk., 1274. Sk., 1272. Sk., 1270. Sk., 1268. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Süleymanlı; hacı süleyman ağa caddesi, eroğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Ballıca; İsimsiz39, İsimsiz9, , Atatürk Cd., İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Hamidiye; Hamidiye Köyü İç Yolu, İsimsiz16, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Eroğlu; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Akhisar Zeytinliova Yolu, EROĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:00.97-2024-11-19 15:00:00.801 saatleri arasında Bünyanosmaniye; Bünyanosmaniye Köyü İç Yolu, Akhisar Zeytinliova Yolu, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-19 2024-11-19 10:00:14.206-2024-11-19 16:00:24.372 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz15, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, , İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kalınharman, Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, İsimsiz14, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-19 2024-11-19 10:00:14.206-2024-11-19 16:00:24.372 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.