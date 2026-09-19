19 Mart eylemlerinde boykot yapanlara ‘vatan haini’ demişti… Fon skandalındaki isim Başbakan danışmanıymış!

İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen Tera’nın yönetiminde daha önce kamu görevlerinde bulunmuş bir isim de yer alıyor.

Tera Yatırım’ın güncel yönetim kurulu listesinde yer alan Abdülkadir Özkan, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olarak görev yaptı. KAP kayıtlarında Özkan’ın Tera Yatırım yönetim kurulunda üye olduğu görülüyor.

Özkan daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda basın müşavirliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında ise MEB Basın Müşaviri iken Başbakan Başmüşaviri olarak atandı.

ESPRESSOLAB BOYKOTUNDA “VATAN HAİNİ” DEMİŞTİ

Özkan, sahibi olduğu DBL Entertainment üzerinden düzenlenen etkinlikler ve 19 Mart eylemleri sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

Özkan’ın EspressoLab boykotuna katılanlara yönelik “vatan haini” ifadesini kullandığı paylaşımı tepki çekmiş, ardından boykot çağrılarının artması üzerine açıklama yapmıştı. Özkan, daha sonraki açıklamasında paylaşımının “amacından saptırıldığını” savunmuş ve protestoyu eleştirdiği şeklinde yansıtıldığını belirtmişti.

Tera Yatırım’ın güncel yönetim kurulu listesinde Özkan’ın yanı sıra Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy ve Kerem Alkin de yer alıyor.