19 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 19 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 19 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-02-19 2025-02-19 10:00:54.945-2025-02-19 16:00:01.858 saatleri arasında Kavacık; KAVACIK, , İsimsiz6, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz5, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kavacık, İsimsiz3, İsimsiz2, Kavacık İç Yolu, Kavacık Mahallesi İç Yol, Kavacık Mah İç Yolu, Kavacık Köyü İç Yolu, Kavacık Köyü İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-02-19 2025-02-19 11:00:22.979-2025-02-19 14:00:30.243 saatleri arasında Zaferiye; İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz36, 350., 358., 360 sok., 362., 364., DİVLİT, 354. Sk., 357., 74., 4 EYLÜL, 370., 369., 367., 359., 361., 363., 365., 366., 353., , 109., 110., 351., 352. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-02-19 2025-02-19 11:00:22.979-2025-02-19 14:00:30.243 saatleri arasında Akgün; 74., 73., , 72., 71., DİVLİT, KARATAŞ, 69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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