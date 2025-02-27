19. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi Ankara’da yapıldı: Cumhuriyet’e ödül verildi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:35

Ana teması “Tarımda ve gıdada sürdürülebilirlik” olan kongrenin açılışında konuşan TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarımsal üretimi teşvik amacıyla merkezi üretim planlaması yapılmasını ve bu plan çerçevesinde üretim seferberliği başlatılmasını önerdi. Orman yangınları, hava olayları, ekosistemin bozulması, biyoçeşitliliğin azalması ve salgın gibi olayların tarım üzerindeki etkisine işaret eden Demirtaş, bu sıkıntıların, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. Demirtaş, bu nedenle ihracata yönelik sürdürülebilir politikaların izlenmesi ve sektördeki yapısal sorunların çözülmesinin büyük önem kazandığını aktardı.

Demirtaş, 3. Tarım Orman Şurası’nda alınan kararların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Çevre ve kuraklık sorunlarına yönelik su yönetimi çalışmalarının yürütülmesi, planlı tarımsal üretimin çiftçi lehine uygulanması, üreticilerin toprağından kopmaması için tarımsal girdilerin özellikle mazot, gübre, yem, tarımsal sulama, elektrik, zirai ilaç ve tohumda dolaylı vergilerin düşürülmesi, çiftçi borçlarının faizsiz olarak yapılandırılarak uzun vadede ödenmesi beklentilerimiz arasındadır.”

Tarımsal girdilerdeki artış nedeniyle ürün bazında yüzde 30 refah payı hesaba katılarak çiftçinin ürününe hak ettiği bedelin ödenmesi gerektiğini bildiren Demirtaş, tarımın sürdürülebilmesi için çiftçilerin kamu bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borçlarının tasfiye edilmesini önerdi.

Sunum ve panellerin gerçekleştirildiği kongrede TZD Geleneksel Medya Ödülleri de sahiplerine verildi. Bu kapsamda gazetemiz ekonomi muhabiri Mustafa Çakır da ödül alan isimler arasında yer aldı.