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19 yaşındaki şahıs oyun salonunda bıçaklanarak katledildi

19 yaşındaki şahıs oyun salonunda bıçaklanarak katledildi

10.07.2026 10:55:00
Güncellenme:
İHA
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19 yaşındaki şahıs oyun salonunda bıçaklanarak katledildi

Kayseri'de oyun salonunda çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden 19  yaşındak, H.H.K.'nin ailesi ile tutuklu sanık C.A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Karar öncesi son savunmasını yapan C.A.A., olayı bilerek gerçekleştirmediğini ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu söyledi. C.A.A. savunmasında, "O da benim kardeşimdi. Her gün arkasından Yasin okuyorum" diyerek beraatini talep etti.

H.H.K.'nin annesi ise önceki celsede sanığın kendisinden helallik istediğini hatırlatarak, "Hakkım haram olsun. Benim oğlum 7 aydır toprağın altında" dedi. Baba da, "Biz her gün ölüyoruz" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının ardından sanık gözyaşları içinde salondan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerindeki bir oyun salonunda meydana geldi. H.H.K. ile C.A.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüş, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.H.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan C.A.A. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Cinayet #Kayseri #bıçaklı saldırı

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