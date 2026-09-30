19 yıllık dönem sona erdi: TESK'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem genel başkanı Bendevi Palandöken'in liste çıkarmama kararı sonrası seçime diğer aday TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'in listesi ile girildi.
19 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
Oy kullanmadan salondan ayrılan önceki dönem genel başkanı Bendevi Palandöken'in 19 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.
Palandöken, 1996-1999 yıllarında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevlerinde bulundu.
Palandöken, 2007 yılında TESK Genel Başkanlığı'na seçilmişti.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
TESK'ten edinilen bilgiye göre 695 delegenin oy kullanımı saat 17.00'de sona erdi.
Toplam 695 delegenin oy kullandığı seçimde oyların 560'ını alan Yiğiner, TESK Genel Başkanı seçildi.
85 oy geçersiz sayıldı.