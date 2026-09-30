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19 yıllık dönem sona erdi: TESK'in yeni başkanı belli oldu

19 yıllık dönem sona erdi: TESK'in yeni başkanı belli oldu

30.09.2026 20:20:00
Güncellenme:
ANKA
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19 yıllık dönem sona erdi: TESK'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) Ankara'da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma süreci tamamlandı. Seçime tek listeyle giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, 695 delegenin 560'ının oyunu alarak TESK'in yeni Genel Başkanı seçildi.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem genel başkanı Bendevi Palandöken'in liste çıkarmama kararı sonrası seçime diğer aday TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'in listesi ile girildi.

19 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Oy kullanmadan salondan ayrılan önceki dönem genel başkanı Bendevi Palandöken'in 19 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

Palandöken, 1996-1999 yıllarında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Palandöken, 2007 yılında TESK Genel Başkanlığı'na seçilmişti.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

TESK'ten edinilen bilgiye göre 695 delegenin oy kullanımı saat 17.00'de sona erdi.

Toplam 695 delegenin oy kullandığı seçimde oyların 560'ını alan Yiğiner, TESK Genel Başkanı seçildi.

85 oy geçersiz sayıldı.

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