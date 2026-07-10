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2,5 milyon lira değerinde... Çaldığı inşaat malzemelerini satarken yakalandı!

2,5 milyon lira değerinde... Çaldığı inşaat malzemelerini satarken yakalandı!

10.07.2026 12:38:00
Güncellenme:
DHA
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2,5 milyon lira değerinde... Çaldığı inşaat malzemelerini satarken yakalandı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, bir şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çalan C.Y.Y., bunları satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
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Gerede ilçesindeki bir şantiyede çarşamba günü bir inşaat şantiyesinde bulunan 2 sirkülasyon pompası, pompalara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforunun çalındığını fark eden inşaat yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şantiyedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, tanık ifadelerine başvuran ekipler, şüphelinin C.Y.Y. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemeleri satmaya çalıştığı sırada Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan C.Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #hırsızlık #inşaat