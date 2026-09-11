‘2.6 milyar dolar ödeme bilgisi doğru değil’ diyen bakanlık, ne kadar ödeme yapıldığını ise açıklamadı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türkiye’nin bu yılın ilk beş ayında ABD’den yaklaşık 2 milyar 667 milyon dolar tutarında LNG ithal ettiğine ilişkin haberlere dikkat çekti. Aynı miktardaki LNG’nin Katar veya Cezayir gibi alternatif tedarikçilerden temin edilmesi halinde maliyetin yaklaşık 1 milyar 467 milyon dolar seviyesinde olacağına işaret eden Türkoğlu, yalnızca 5 aylık dönemde yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar tutarında ek maliyet oluştuğuna işaret etti. Türkoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bu rakamların doğru olup olmadığını sordu.

‘GİZLİLİK’ VAR

Bakan Bayraktar yanıtında, “ABD’den yapılan ithalata ilişkin ödeme bilgisinin, alım-satım anlaşmalarının ve cari mevzuatın ilgili hükümleri doğrultusunda gizlilik arz etmesi sebebiyle paylaşılamadığını” kaydetti. Bayraktar, ithalat verilerinin EPDK raporları ile örtüşmediğini belirterek, “Zikredilen ödeme verileri de gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası LNG piyasalarının kamuya açık veriler ile elde edilen yerleşik fiyatlama uygulamaları kapsamında soruda belirtildiği şekilde bir hesaplama mümkün değildir” dedi. Bayraktar, LNG’de, herhangi bir kaynağa daha yüksek fiyat ödenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

PETROLDE DE İLK SIRAYA YERLEŞMİŞTİ!

EPDK’nın verilerinde haziran ayında ABD’den ithal edilen ham petrol miktarının, Rusya’dan ithal edilen ham petrol miktarını aştığı ortaya çıkmıştı. Rusya, ham petrol, benzin, motorin, havacılık yakıtları, denizcilik yakıtları, fuel oil türleri de dahil edildiğinde halen Türkiye’nin en fazla petrol ithal ettiği ülke konumunda bulunuyor. Ancak ham petrol ithalatında haziran ayında ABD, Rusya’nın önüne geçti. Haziranda Rusya’dan 425 bin 167 ton ham petrol ithal edilirken, ABD’den yapılan ham petrol ithalatı ise 570 bin 676 tona çıktı. Bunda Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de yaşanan gerilimin de etkisi bulunuyor.