2,8 milyon dolarlık senet skandalı: Mahkeme 'sahte' dedi, yeniden icraya konuldu

Muğla Köyceğiz'de 2006 yılında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla aranan Zekai Kaplan, 2015'te Antalya'da yakalanıp tutuklandı.

Antalya'da bulunduğu 9 yılda mobilyacılık yapan Kaplan, o dönem malzeme satın aldığı eski sanayideki hırdavatçı Hasan Uzuner hakkında, pandemi nedeniyle cezaevinden izne ayrıldığı 2023 yılında, 2,8 milyon dolarlık senetle icra takibi başlattı.

İcra takibi nedeniyle banka hesaplarına bloke konulan Uzuner, böyle bir borcu olmadığını belirterek, Kaplan hakkında şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu'nun 9 Kasım 2023 tarihli raporunda, senetteki yazıların Uzuner'in elinden çıkmadığının belirlendiği kaydedildi.

Rapora göre imza Uzuner'e aitti ancak senedin çevresinde yapıştırıcı kalıntıları ve çerçeve biçiminde lif kalkmaları vardı.

Adli Tıp, imzanın senet içeriğini onaylamak için atılmadığını, belgenin bu imzadan yararlanılarak oluşturulduğunu tespit etti. Kaplan ise yargılamadaki savunmasında, senedi Uzuner'den zarf içinde aldığını, aralarındaki ticaretten kaynaklanan alacağı için icraya koyduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

2 SUÇTAN HAPİS

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ekim 2025'te Kaplan'ı 'Kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'tan 4 yıl 2 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaplan'ın 2 milyon 800 bin dolarlık alacağına ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığına hükmeden mahkeme, senedin aslının dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi. Dosyadaki karar istinaf yolu açık olarak verildi.

İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLDİ

İcra takibine ilişkin süreçte Yargıtay 12'nci Hukuk Dairesi, 2023'teki takip talebinde döviz alacağının Türk lirası karşılığının gösterilmediğini belirleyerek bozma kararı verdi.

Bozmaya uyan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Hukuk Dairesi, 20 Kasım 2025'te icra takibini Uzuner yönünden iptal etti. Bölge Adliye Mahkemesi kararında da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

TİCARET MAHKEMESİ: BORÇLU DEĞİL

Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi de 17 Şubat 2026'da Uzuner'in söz konusu senet nedeniyle Kaplan'a borçlu olmadığının tespitine karar verdi. Mahkeme, yeni Adli Tıp raporunu ve ceza yargılamasını değerlendirerek senedin sahte oluşturulduğu, Kaplan'ın ise kötü niyetle takip yaptığı sonucuna vardı.

Kaplan'ın, senet bedelinin ilk takip tarihindeki Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak yüzde 20 oranında kötü niyet tazminatını Uzuner'e ödemesine hükmedildi. Bu karar da istinaf yolu açık olarak verildi.

Aynı senedin bu kez fotokopisi kullanılarak, ikinci icra takibi başlatıldı. Antalya Genel İcra Dairesi'nin 22 Temmuz 2026 tarihli yeni ödeme emrinde, alacaklı yine Zekai Kaplan, borçlu yine Hasan Uzuner olarak yer aldı. 2 milyon 800 bin dolarlık senet alacağına faiz ve komisyon eklenerek, toplam 3 milyon 270 bin 609 dolar 42 sent istendi. Harca esas tutar ise o günkü 46,7 TL olan kur üzerinden 152 milyon 766 bin 895 lira 39 kuruş olarak gösterildi.

KAPLAN HAKKINDA YENİ ŞİKAYET

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Eylül'de başvuran Uzuner, daha önce hakkında mahkumiyet kararı verilen 2,8 milyon dolarlık senedin yeniden icra takibine konulduğunu belirterek Zekai Kaplan hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Sahte resmi belgenin kullanılması' gibi nedenlerle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, 9 Kasım 2023 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre, senetteki yazıların Uzuner'in elinden çıkmadığı, imzanın çevresinde yapıştırıcı kalıntıları ve lif kalkmaları bulunduğu, senedin Uzuner'in imzasından yararlanılarak oluşturulduğu tespitine yer verildi.

Dilekçede, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kaplan'a bu senetle ilgili dolandırıcılık suçundan toplam 6 yıl 3 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezası verdiği belirtildi.

Senede dayalı önceki icra takibinin de yargı kararıyla Uzuner yönünden iptal edildiği kaydedildi.

'AVUKATIN ROLÜ ARAŞTIRILSIN' TALEBİ

Uzuner, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı olayla ilgili Zekai Kaplan'ın avukatı Fatma Çakmak hakkında da 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına iştirak kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Çakmak'ın Kaplan'ı önceki icra takibine ilişkin yargılamada temsil ettiği, aynı senedin konu olduğu ceza davasında da müdafi olarak görev yaptığı belirtildi.

İlk icra takibinin Uzuner yönünden iptal edildiği, Kaplan'a hapis ve para cezası verildiği belirtilen dilekçede, bu dosyalarda görev alan Çakmak'ın, kararlardan ve Adli Tıp Kurumu'nun senede ilişkin tespitlerinden ne zaman haberdar olduğunun araştırılması talep edildi.

Ayrıca, aynı senetle 2026'da açılan yeni icra dosyasında Çakmak'ın yine Kaplan'ın vekili olduğu, takip talebini kimin hazırlayıp gönderdiğinin, senedi dosyaya kimin sunduğunun ve varsa haciz ile tahsilat taleplerini kimin yaptığının UYAP kayıtlarından belirlenmesi istendi.

Uzuner, şikayetinin Çakmak'ın avukatlık yapmasına değil, önceki yargılamalardaki konumu dikkate alınarak yeni takipteki bilgi ve iradesinin incelenmesine ilişkin olduğunu belirtti. Dilekçede, soruşturma sonucunda suç unsuru tespit edilirse Çakmak hakkında dava açılması istendi.

'BORCUM YOK, ŞAŞIRDIM'

Zekai Kaplan'ın, ortaklığı bulunan hırdavatçıdan malzeme satın aldığını, 2015'e kadar problem yaşanmadığını anlatan Hasan Uzuner, şöyle konuştu:

“Muğla'da cinayet işlemiş, 9 yıl sonra Antalya'da yakalanıyor. Bizim de mal verdiğimiz sıradan bir firmaydı. O firmadaki çalışan bize bir miktar mal iade etti ve hesabından düştük. Daha borcu vardı ve biz bunları belli bir zamandan sonra icraya verdik. Bundan dolayı bir husumet doğmuş belki. Korona zamanında adli kontrolle izne çıkarılıyor.

O arada böyle sahte bir senet düzenlemişler. Sonra bir gün tebligat geldi, tüm hesaplarımız blokeli. 'Allah Allah, benim kimseye borcum yok, nasıl blokeli olur' diye şaşırdım. '2 milyon 800 bin dolar borcun varmış şuraya.' 'Böyle bir borcum olmaz' dedim koştum savcılığa."

YİNE AYNI KİŞİDEN AYNI SENET

Süreçte hacizler geldiğini, tüm mülklerinin satışının istendiğini kaydeden Uzuner, "Biz 'olaydan kurtulduk' derken tekrar icralar gelmeye başladı. Yine aynı kişiden, aynı senedin fotokopisiyle. Tekrar aynı mahkemelere gideceğiz. İcra takibi için 1,5 milyon lira para yatırmaları lazım ama adli yardım yapıldığı için her şey ücretsiz. 'Bedava nasıl olsa' diye hem mahkemeyi oyalıyor, hem de bizi zor durumda bırakıyorlar. Tekrar bankalar blokede. Böyle mantıksız, tuhaf bir şey, şaşılacak bir olay" diye konuştu.

'YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Uzuner'in avukatı Soner Gül, "Müvekkilim, mallarına haciz konulduğunu öğrendikten sonra senetle ilgili ticaret mahkemesine başvurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ağır ceza mahkemesinde sanık hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hapis cezaları verildi. Ticaret mahkemesinde de müvekkilimin bu senet nedeniyle borçlu olmadığına karar verildi. Senedin aslı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanetinde bulunuyor. Buna rağmen aynı senet yeniden icra takibine konuldu. Bu işlem nedeniyle hem Kaplan hem de avukatı hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.