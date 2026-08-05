2. Açılım Süreci’ne ilişkin çerçeve yasanın Meclis’teki imza süreci tamamlandı: PKK’ye özel terör yasası!

2. Açılım Süreci kapsamında silah bırakacak PKK terör örgütü mensuplarının hukuki durumunu düzenleyecek çerçeve yasanın imza süreci Meclis’te tamamlandı. Adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” olduğu açıklanan yasa teklifine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ilk imza veren isimler oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da teklife imza verdi. MHP imza sürecini ilk tamamlayan TBMM grubu oldu.

‘ÇALIŞABİLECEĞİMİZ SOMUTLUKTA BİR TEKLİF SÖZ KONUSU DEĞİL’

Bununla birlikte AKP de çerçeve yasayla ilgili siyasi temaslarını sürdü. AKP heyeti dün Yeni Yol Grubu, İYİ Parti, YENİ Parti ve CHP ile temaslarda bulundu, çerçeve yasayla ilgili bilgilendirme yaptı. AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, yasaya ilişkin YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Adalet Komisyonu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’le TBMM’de görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından YENİ Partili Emir gazetecilere açıklamada bulundu.

Emir, “Şu anda heyetlerimiz ve uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil. Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanmış olduğunu anlıyoruz” dedi.

Emir; yasanın somut olarak Meclis’e geldiğinde ayrıntılı bir çalışma yapıp, kamuoyuna da YENİ Parti’nin tutumunu ifade edeceklerini aktardı.

MECLİS HAFTA SONU ÇALIŞACAK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise bugün partisinin kapalı grup toplantısında yasayı AKP’li milletvekillerine aktaracak. Yasa teklifinin bugün AKP Grubu’nca TBMM Başkanlığı’na sunulması; ardından cuma günü TBMM Adalet Komisyonu’nda, hafta sonu da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor. Yeni Yol Partisi ile DEM Parti’nin teklife ilişkin muhalefet şerhi sunacağı, YENİ Parti ve CHP’nin de somut taslak metni inceledikten sonra görüşlerini açıklayacağı belirtiliyor.

HÜKÜMLÜLER SUÇ KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK

Kulislerden edinilen bilgilere göre; yasa Suriye ve Irak ile yurtdışındaki örgüt üyeleri ile örgüt üyeliğinden hüküm giyenleri kapsayacak. İlk etapta PKK terör örgütünden hükümlü ve tutukluların da aralarında bulunduğu 3 bin 500 kişiye tahliye yolu açılacak. Yasa kapsamında hükümlülerin dosyaları yeniden görülecek ve Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 5. maddesinde yarı oranında artırılarak müebbet hapis cezası verilecek “terör suçları” ve “terör amaçlı işlenen suçlar” ile Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu” kapsamından çıkarılacak.

DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR GÖRÜLMEYECEK!

Çerçeve yasa kapsamında ayrıca asker ve polis şehit eden teröristler sadece cinayet ve diğer suçlardan ceza alacak. Böylece teröristler; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 302/1 maddesinde düzenlenen “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçundan ayrıca cezalandırılmayacak. TCK 302/1 maddesinde ilgili suç; “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” olarak düzenleniyor.

TMK’nin 3. maddesince ise söz konusu suç aynı zamanda terör suçu olarak sayılıyor.

MADDELERE YÖNELİK TARTIŞMALAR SÜRDÜ

İmza sürecinde ise gruplar arası tartışmaları süren maddeler olduğu belirtildi. Bu kapsamda denetimli serbestliğin koşulları ve yasadan faydalanacak örgüt üyelerine 3 yıl sürenin ardından siyasi hak tanınması tartışılan başlıca maddeler olduğu aktarıldı. Yasadan terör elebaşısı Abdullah Öcalan ile örgütün lider kadrosu faydalanmayacak. Yasa özel ve geçici durumda olacak.