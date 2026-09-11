2. açılım sürecine eklenmek isteyen FETÖ’nün takiyesi ‘Yeni Herkül’ faaliyetlerini geçiçi olarak durdurdu

FETÖ’nün takiyesi “Yeni Herkül”; FETÖ’den ayrıldığını duyurarak iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı 2. açılım süreci kapsamındaki hukuki adımlarda kendilerinin de değerlendirilmelerini talep etmiş; kendilerinin de terör mağduru olduklarını, Çerçeve Yasa’yı desteklediklerini ve yürütülecek çalışmalarda doğrudan yer almak istediklerini belirten açıklamalar yayımlamıştı.

‘YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARDA DOĞRUDAN YER ALMAYA HAZIRIZ’

Takiye tarafından bu kapsamda yayımlanan bildiride; “Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince terör örgütü veya terör örgütü mensubu olarak nitelendirilmiş bütün yapıların sürecin oluşturduğu hukuki ve toplumsal perspektif içerisinde değerlendirilmesinin Terörsüz Türkiye vizyonunu daha kapsayıcı hale getireceğine inanıyoruz. Terör mağduru olan bizler bu tarihi süreci yalnızca desteklemekle yetinmeyip, sivil toplumun bir paydaşı olarak sürece aktif biçimde katılmak ve yürütülecek çalışmalarda doğrudan yer almak adımlarına hazırız” ifadelerini kullanılmıştı.

YENİDEN YAPILANMAK İÇİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Takiye önceki gün yeni bir açıklama yayımlayarak, faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirtti. Takiyeden yapılan açıklamada; “Yeni Herkül, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri bir süre yakından takip ederek yeni bir yol haritası oluşturmak amacıyla faaliyetlerine geçici olarak ara vermiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılarak, önümüzdeki döneme ilişkin yeni yol haritamız belirlenecektir. Bu bir veda değil; yeni bir başlangıç için verilen kısa bir moladır. Önümüzdeki dönemin şartlarını ve ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bu süreçte, daha güçlü bir içerik anlayışı, daha kapsamlı bir vizyon ve yeni bir misyonla yeniden yapılanma hazırlığı içerisindeyiz. Yeni bir isim, yeni bir vizyon ve yeni bir misyonla yeniden dönmek için hazırlanıyoruz” denildi.