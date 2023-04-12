2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:52

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:40

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu bağımlısı annesinin bir haftadır uyuduğunu zannettiği 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

İTFAİYE EKİPLERİ FARK ETTİ!

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde oturan 1 çocuk annesi Ayşegül Talay, 8 Nisan günü öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyip yardım istedi. Ekipler, adrese giderek, kapıyı kırıp açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık olduğu belirlenen bebeğin öldüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşegül Talay gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cansız bedeni ise, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"UYUYOR ZANNETTİM"

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Talay, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum."

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Talay, tutuklandı.

CENAZEYİ TESLİM ALMADILAR

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesini henüz teslim alan birinin olmadığı aktarıldı. Mehtap'ın anne ve babasının uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle aileleriyle görüşmedikleri, bu nedenle cenazeye sahip çıkan kimsenin olmadığı ileri sürüldü.

EVİ KUNDAKLAYANLAR ARANIYOR

Akşam saatlerinde Mehtap bebeğin ölü olarak bulunduğu İstiklal Mahallesi’ndeki evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müstakil evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti. Ekipler, evi yakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.