2 çocuk annesi Serya'dan 3 gündür haber alınamıyor
Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan (39), 3 gündür haber alınamıyor.
Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı.
Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor. Serya Akcan'ın bulunaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu