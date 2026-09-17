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2 gündür haber alınamayan çift ormanda mahsur kalmış

2 gündür haber alınamayan çift ormanda mahsur kalmış

17.09.2026 16:30:00
Güncellenme:
DHA
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2 gündür haber alınamayan çift ormanda mahsur kalmış

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce ormana odun toplamaya giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Bayram ve Nafiya Bircan çifti AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Çiftin traktörünün kaydığı ve mahsur kaldıkları belirtildi.

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Konya'nın Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi’nde yaşayan Bayram Bircan (80) ve eşi Nafiya Bircan’dan (75) haber alamayan yakınları dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Çift, sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarında ormanda bulunarak sağlık kontrollerini gerçekleştirildi. Çiftin, 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi. 2 gündür ormanda mahsur olan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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