2 gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki sabah evden çıkan, bir daha da haber alınamayan çiftçi Ali Alp (77) aranıyor. Arama çalışmaları ise sürüyor.
Turgutlu'nun kırsal Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Alp, önceki gün saat 09.00 sıralarında evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Alp'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, ailesi ve mahalleli mahalle çevresinde ve dağlık alanda arama çalışması başlattı.
İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Ali Alp’e ulaşılamadı.
Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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