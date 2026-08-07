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2 gündür her yerde aranıyordu: Aracının 600 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı

2 gündür her yerde aranıyordu: Aracının 600 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı

7.08.2026 14:44:00
Güncellenme:
DHA
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2 gündür her yerde aranıyordu: Aracının 600 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Osman Kuyumcu'nun kaza yaptığı ortaya çıktı. Kuyumcu’nun 600 metrelik uçuruma yuvarlanan aracında cansız bedeni bulundu.

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Çayıdüzü köyünde yaşayan Osman Kuyumcu'dan (86) iki gündür haber alamayan ailesi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan aramalarda, Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkiinde Kuyumcu'ya ait aracın yoldan çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, Kuyumcu’nun araçta yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgeden cenazeyi çıkardı. Kuyumcu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #kayıp #uçurum

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