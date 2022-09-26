2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını bıçaklayıp öldürdü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Abdullah ve Osman Y. kardeşler, komşuları Aykut Karabayır'a (55) otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.
25 Eylül Pazar gecesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde; emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
ÖNCE ÇARPTILAR, SONRA BIÇAKLADILAR
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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