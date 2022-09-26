2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını bıçaklayıp öldürdü

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:41

25 Eylül Pazar gecesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde; emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

ÖNCE ÇARPTILAR, SONRA BIÇAKLADILAR

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.