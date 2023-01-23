2. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Aksaray'da akraba ziyaretine gidilen müstakil evin 2'nci katındaki balkonundan düşen Afganistan uyruklu 1,5 yaşındaki Zeynep bebek hayatını kaybetti.
Aksaray'da dün saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde Aliş Bereoh, eşi ve 6 çocuğu ile akrabalarının evine ziyarete gitti.
1,5 yaşındaki Zeynep Bereoh burada kardeşleri ile balkonda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, sarkan küçük Zeynep, beton zemine düştü.
Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Bereoh, yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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