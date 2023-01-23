2. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:19

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:20

Aksaray'da dün saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde Aliş Bereoh, eşi ve 6 çocuğu ile akrabalarının evine ziyarete gitti.

1,5 yaşındaki Zeynep Bereoh burada kardeşleri ile balkonda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, sarkan küçük Zeynep, beton zemine düştü.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Bereoh, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.