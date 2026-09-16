2 kilo 675 gram Afyon sakızı yutmuşlar! 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yolcu otobüsündeki aramada bazı şüphelilerin uyuşturucuları yutarak taşıdığı belirlendi.
Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 276 parça kapsül şeklinde toplam 2 kilo 675 gram daralı ağırlığında Afyon sakızı çıkarıldı.
Şüphelilerin otobüste oturduğu koltukta ise 11 kapsül halinde 95,83 gram ağırlığında Afyon sakızı bulundu.
3 TUTUKLAMA
Operasyonda gözaltına alınan İ.D., F.G. ve A.T. hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.