2 kız çocuğuna taciz… Şüpheliye yurttaşlar müdahale etti

Zonguldak’ta, dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefon kamerasıyla çektiği iddia edilen U.S.’ye (35) önce çevredeki yurttaşlar müdahale etti. Yurttaşlar tarafından alıkonulup yere oturtulan U.S, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, kent merkezindeki Asma dolmuş durakları bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre U.S., 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini çekerken çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanan U.S. alıkonulup yere oturtuldu. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis tarafından gözaltına aldı. U.S.’nin kentteki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü.

Şüphelinin cep telefonuna incelenmek el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.