2 milyon 2 yüz bin lira ve 250 bin Euro'luk dolandırıcılığa suçüstü!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 80 yaşındaki bir kişiyi arayıp, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 2 milyon 200 bin lira ve 250 bin Euro'yu almaya gelince polisin operasyonuyla yakalandı. Olayla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 08:37
2 milyon 2 yüz bin lira ve 250 bin Euro'luk dolandırıcılığa suçüstü!
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, Seferihisar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki bir kişiyi arayarak para istedi.

İsim belirtilmeyen muğdur hesabındaki 2 milyon 200 bin TL'yi şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağduru evini 250 bin Euro'ya satıp parayı dolandırıcılara vermek üzereyken durdurdu.

Parayı almaya gelen şüpheli C.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul, Uşak ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Ş.A, Ş.B ve E.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 


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