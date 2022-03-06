2 milyon lira değerinde sahte dolar ele geçirildi
İstanbul’dan Edirne’ye gelen bir araç polis ekipleri tarafından şüpheli bulundu. Yapılan aramanın ardından araçta 2 milyon lira değerinde sahte dolar ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte paraya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelen şüpheli aracı otoban gişelerde durdurdu. Araç sürücüsü V.A'nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen araçta arama yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan aramada bin 185 adet 100 Amerikan doları, 395 adet 50 Amerikan doları olmak üzere toplam bin 580 adet sahte 138 bin 250 Amerikan doları para ele geçirildi. Sahte paranın yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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