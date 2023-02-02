2 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Şubat'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Meteoroloji 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
NTV Meteoroloji Editörü Dlek Çalışkan, "İstanbul'da yağışın yağmurdan kara dönmesi tamamen rüzgara göre oluyor. Cuma günü öğle saatlerinde bir sağanak geçişi olacak. Ancak kısa süre yükseklerde kara dönme ihtimali var cuma günü de. Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar. Sonra akşam ve gece saatlerinde doğru hava hızla soğuyacağı için cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak. Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz. Pazartesi de böyle kısım kısım devam edecek gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yüksekleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop çevreleri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Malatya,Van merkez ve Iğdır dışında) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Gaziantep ve Kilis hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
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