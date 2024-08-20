20 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:04

SAKARYA ilinde 20 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIKEN, KARADİKEN, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 106, 112, 114 SK., 115, 115 SK., 116 SK., 117, 117 SK., 119 SK., 120 SK., 121 SK., 122, 123 SK., 125 SK., 126, 126 SK., 127, 128 SK., 129 SK., 130, 130 SK., 131, 131 SK., 132 SK., 134, 135, 135 SK., 136 SK., 137 SK., 140 SK., 148, 1651, 801. SK., AKÇUKUR SK., BEKAROGLU, BEKAROĞLU, CUMHURIYET, ÇENGEL SK., FEVZI ÇAKMAK, HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA/1, HASAN POLATKAN, HASAN POLATKAN 1, KARADIKEN, KARADIKEN SK., KARADİKEN SK., KEMALPASA 2, MEŞE SK., SEHIT HAKAN BAYRAM, ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 1201 SK., 1205, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1802 NOLU, 1802 NOLU/5, GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, NASUHLAR mahallelerinde 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 216. CD., 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, AL SK., ALİM SK., ASIRLAR/4, CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., KALDIRIM, KARAHASAN/1, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, RESIT, RESIT/1, REYHAN SK., SITELER, TUĞBA SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 690 NOLU SK., 795 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK BULVAR, BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD., SAİT FAİK SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3202., 3203., 3205., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4301., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZİ SK., SILA, SILA SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde DISLILER, DİŞLİLER SK., İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, ORTA SK., ORTAKÖY SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISARLIK, HİSARLIK, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN mahallelerinde 4356., HISARLIK, HİSARLIK SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., CELALLER, MERKEZ-, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2356., 2361., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK SK., SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., KIZILKAYA SK., KÜP, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Ağustos Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, ŞEKER, VATAN mahallelerinde 17. CD., 4007. SK., 4009. SK., 4010., 4015. SK., 4016. SK., 4017., 4020. SK., 4021., 4026 SK., 4026., 4040. SK., 4041. SK., 4044. SK., ARALIK. CD., ATATÜRK CD., ERAY SK., FUZULI, HARMAN SK., PİRİ MEHMET KAYGISIZ SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SAZLI SK., SEDEF, SEDEF SK., TARIM KREDİ SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Ağustos Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8003, 8003 SK., 8005 SK., 8007 SK., 8009, 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8015 SK., 8016 SK., 8017 SK., 8018, 8020, 8020 SK., 8024 SK., 8041 SK., 8043, 8043 SK., 8048 SK., 8051 SK., 8055 SK., 8057 SK., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ÇENGEL, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, MUTAFLARYENI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., TOSUNOĞLU SK., YAĞCILAR, YAĞCILAR SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.