20 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:59

MANİSA ilinde 20 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 08:30:23.547-2024-12-20 14:30:31.431 saatleri arasında Uzunburun; akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 08:30:23.547-2024-12-20 14:30:31.431 saatleri arasında Akgedik; , akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 08:30:42.483-2024-12-20 14:30:59.765 saatleri arasında Akgedik; akgedik toki, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 08:30:42.483-2024-12-20 14:30:59.765 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.626-2024-12-20 15:00:07.838 saatleri arasında Yeşilköy; yeşilköy iç yolu, , YEŞİLKÖY, İsimsiz16, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:09.06-2024-12-20 15:00:26.492 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 21. Sk., 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, , 23 Sk. 1. Çk., 17, 17, 22, 17, 22, 22.sokak, 18. Sk., 19. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 20. Sk., 19sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:09.06-2024-12-20 15:00:26.492 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:17.982-2024-12-20 15:00:27.009 saatleri arasında Yeniharmandalı; Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:17.982-2024-12-20 15:00:27.009 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:47.869-2024-12-20 12:00:56.115 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:34.635-2024-12-20 16:00:43.524 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, , Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Medar; Şirinköy Konut Yapı Kooperatif, Şirinköy Konut Yapı Kooperatif İç Yolu, Akhisar Bergama Yolu, marangozlar sitesi, MARONGOZLAR SİTESİ, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, DANA ORMANI , İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz51, İsimsiz50, danak ormanı mevki, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz13, İsimsiz46, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Yatağan; İsimsiz148, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Tütenli; TURŞUNLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Süleymanlı; Mürsel Paşa Cd., 5 Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Çobanhasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Süleymanlı OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Bakır; , HARTA SK., Akhisar Bergama Yolu, Bakır Sk., Harta Sk., HARTA, İsimsiz170, İsimsiz169, Bakır Sk., İsimsiz167, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:03.077-2024-12-20 17:00:17.195 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:25.796-2024-12-20 15:00:35.726 saatleri arasında Değnekler; Deynekler Köyü Yolu, İsimsiz16, İsimsiz12, Deynekler Köyü İç Yolu, İsimsiz30, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.