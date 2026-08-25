20 bin liralık ödeme tartışması kanlı bitti: Boyacı ustası öldürüldü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaptığı işin karşılığı olan 20 bin lirayı istediği iddia edilen boyacı ustası Bedri Koca, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

20 BİN LİRALIK ÖDEMESİNİ İSTEDİ

İddiaya göre, bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki Bedri Koca, işi tamamlamasının ardından 20 bin liralık alacağının ödenmesini istedi.

Bir süredir parasını alamadığı öne sürülen Koca ile ödeme yapması gereken kişiler arasında son görüşmede tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DÖRT ÇOCUK BABASIYDI

Dört çocuk babası Bedri Koca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koca’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.