20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 20:41

Güncelleme: 23.11.2024 - 20:57

Bakan Tekin, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

20 bin öğretmen atamasının sonuçlarının açıklandığını duyuran Tekin, "Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

MEB tarafından yapılan duyuruda, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçların açıklandığı ve öğretmenlerin kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak https://pbs.meb.gov.tr/ adresinden sonuçları öğrenebileceği belirtildi.