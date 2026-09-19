İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek organizasyon nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Hafta sonu yola çıkacak İstanbullular ise kapanacak yollar ve alternatif güzergâhları araştırıyor. Peki, 20 Eylül Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Fatih ve Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak yollar ve caddeler...

20 EYLÜL PAZAR KAPALI YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik sona erene kadar Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak yolların yanı sıra sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi.

Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergâh olarak Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.