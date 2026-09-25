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20 gündür kendisinden haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

20 gündür kendisinden haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

25.09.2026 23:14:00
Güncellenme:
İHA
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20 gündür kendisinden haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Tuncer Herekeli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kendisinden yaklaşık 20 gündür haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 gündür 54 yaşındaki Tuncer Herekeli’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bidirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Herekeli’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Herekeli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde ve çevresinde inceleme yaptı. Herekeli’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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