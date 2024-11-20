20 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:42

İZMİR ilinde 20 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 09:00:00.563-2024-11-20 15:00:00.553 saatleri arasında Atatürk; , 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2210. Sk., 2200. Sk., 2179 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 09:00:26.13-2024-11-20 15:00:37.839 saatleri arasında Kalabak; Kalabak Köyü, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz3, KALABAK CUMHURİYET, Göl Sk., Hasan Ağa Sk., Kuyular Sk., Merkez 1 Sk., Zeki Sk., Çevre Yolu Cd., Çeşme 1 Sk., , İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 09:00:26.13-2024-11-20 15:00:37.839 saatleri arasında Hacıömerli; Hacıömerli Köyü, Hacıömerli Köy Yolu, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz20, , Karakuyular Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 09:00:35.319-2024-11-20 14:00:42.671 saatleri arasında Alaçatı; 13038/1. Sk., Fahrettin Altay, 13010. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 09:30:00.916-2024-11-20 16:00:00.563 saatleri arasında Haliller; İsimsiz229, İsimsiz137, İsimsiz140, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz227, ÇAKICI, Çakıcı, Avunduruk Koyu İç Yolu, İsimsiz232, İsimsiz231, ÇAKICI, İsimsiz228 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 09:30:00.916-2024-11-20 16:00:00.563 saatleri arasında Avunduruk; , İsimsiz12, İsimsiz13, ÇAKICI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 10:00:18.46-2024-11-20 17:00:29.826 saatleri arasında Göktepe; 939. Sk., , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz25, Göktepe Ova Küme Evleri, İsimsiz35, İsimsiz337, 930. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 951. Sk., 950. Sk., 940. Sk., 937, 936. Sk., 935/4. Sk., 935/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 11:00:00.181-2024-11-20 19:00:00.166 saatleri arasında Gökçeağıl; GÖKÇEAĞIL KENELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 13:01:00.807-2024-11-20 17:00:00.827 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; 7053/1, 7046. Sk., 7048. Sk., 7050. Sk., 7052. Sk., 7025/1, 7054 sokak, 7060, , 7056, 7051, 7047, 7058, 7025/1, 7074 sokak, 7044, 7023/3, 7023. Sk., 7023/1. Sk., 7023/2. Sk., 7023/3. Sk., 7023/4. Sk., 7032. Sk., 7025/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.