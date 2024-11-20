20 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:42

KOCAELİ ilinde 20 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAPINAR MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII, KARAOLUK MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, CİHANGİR SK., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, EMEKEVLER, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., 57.ALAY, ABDİ İPEKÇİ CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AHU SK., AKHİSAR SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKKUŞ SK., AKMESE YOLU, AKYILDIZ SK., ALACA SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN, ALTUN SK., ARZU SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ASKER, ASKER SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDIN SK., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU, BANU SK., BAŞAK CD., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BILGE CD., BİLGE CD., BİLGİ SK., BİTKİ SK., BURCU SK., CANAN SK., CEMAL KURA, CEMAL KURA CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENNET SK., CUMHUR SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., ÇAKIRLI SK., ÇAM SK., ÇANTI SK., ÇEŞMELİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİLLİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., DİDEM SK., DİVİTLİ SK., DUMAN SK., EMNIYET, ERKAN SK., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FILIZ, FIRAT SK., FİDANLIK SK., FİŞEK SK., GELİN SK., GEZER SK., GÖKÇEN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDIBI, GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., HASAN YILMAZ CD., HASANPAŞA CD., HAZAN SK., HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., IBNI SINA, INEBOLU, INEBOLU SK., INEGÖL, İBNİ SİNA CD., İNAL SK., İNEBOLU SK., İNEGÖL CD., KADIRGA SK., KANUNİ SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., KENT, KENT SK., KEREM SK., KINALI, KINALI SK., KİRAZLI SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUZULUK SK., LOZAN SK., MECLIS, MECLİS SK., MERAM, MERAM SK., MUSTAFA ÖZ CD., NAZLICAN SK., NECATİ CUMALİ SK., NEŞE SK., OĞUZHAN SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORHAN SULTAN SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBIL, ÖZBİL SK., ÖZCANLAR, ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., ÖZTÜRK SK., PAŞADAĞ CD., RASAT SK., RAUF DENKTAŞ CD., RENÇBER SK., SADUN ATIG, SAFIR, SAFİR SK., SAKLI, SAKLI SK., SALİH REİS SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SAPANCA YOLU SK, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHITLER, SELAMET SK., SELVI, SELVİ SK., SEREF, SEVINÇ, SEVINÇ SK., SEVİNÇ SK., SİNEM SK., SULTAN ORHAN, ŞEHİTLER CD., ŞENTÜRK SK, ŞENTÜRK SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TABLO, TABLO SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TALİM SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., TETIK, TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ, TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TUTKUN, TUTKUN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., VEFALI SK., YANKI SK., YAŞARMIŞ SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., YILDIZ CD., YÜCEHAN, YÜCEHAN SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZERRE SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde SEHERYILDIZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ÇAVUŞ SK., ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMİDİYE CD., HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 3032. SK., GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLI mahallelerinde 103., 104. SK., 105. SK., 107. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 124. SK., 125. SK., 127. SK., 128., 128. SK., 141. SK., 142. SK., 144. SK., 145., 145. SK., 74., 74. SK., 75. SK., 76., 76. SK., 77. SK., 78. SK., 79. SK., 80., 82., 82. SK., 83., 83. SK., 84., 85. SK., 86., 86. SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, BURAK REİS CD., HIZIR REİS CD., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., SAHİL CD., ŞEHİT OKTAY GÜMÜŞ CD., YAVUZ, YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, DONANMA, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUNUS EMRE mahallelerinde 161., 197., 203. SK., 204. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 250., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3206., 3211., 3216., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053., 3053. SK., 3059., 3059. SK., 3060. SK., 3064. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3131., 3131. SK., AKİF ÖĞRETMEN SK., BASAK, BAYRAK SK., ÇİMEN SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EKIN, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., ISMAIL DOKUZOGLU, İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KILÇIK SK., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SULTANBABA, TEKES, TEKEŞ SK., YESIL, YEŞİL SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., YENI, ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 2. SK., 4. SK., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EĞERCİLİ, GEBEŞLER, HACIŞEYH, KUBUZCU, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, GEBESLER, GEBEŞLER, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKII, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, TAVŞANLI mahallelerinde 4542., 623. MYD, ELMACIK DERE YOLU, ELMACIK DERE YOLU SK., VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2746., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK., 2776. SK., KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde 846. SK., 848. SK., 849. SK., 851., 851. SK., 851/1. SK., 851/2. SK., 853/1. SK., 857. SK., 858. SK., 859. SK., 859/10. SK., 859/7. SK., 859/8. SK., 859/9., 859/9. SK., 860. SK., 861. SK., 861/1. SK., 862., 863., 863. SK., 866., 866. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2734. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2744/2. SK., 2745., 2745. SK., 2748. SK., 2749. SK., 2752. SK., 2761. SK., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, ULUS mahallelerinde 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2101. SK., 2101/1. SK., 2101/2. SK., 2102. SK., 2103. SK., 2103/2. SK., 2104. SK., 2104/1. SK., 2105. SK., 2111. SK., 2112/1. SK., 2113. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2123., MEHMETÇİK CD., ULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ mahallelerinde 10., 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20. SK., 3. SK., 6. SK., 8. SK., 84. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., ASAGIPINAR, AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., DUYAR SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII KÜME EVLER, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, CENGİZ SK., DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, FATİH SK., HASANOĞLU MEVKİİ, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MENEKŞE SK., PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKII, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACUN, ACUN SK., ADALILAR, ADALILAR SK., AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA, AKBUĞ SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., AKTAN SK., ALTIN SK., ALTINOK SK., ASKIN, ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN, AŞKIN SK., AYCAN SK., AYDINLIK SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BAGDAT, BAĞLAR SK., BAHRI, BALKANLAR SK., BALLI, BALLI SK., BARBAROS CD., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BATUHAN, BATUHAN SK., BAYAR SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BEHLÜL SK., BENNU, BERKANT, BERKANT SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., CANGÜL SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇALI SK., ÇELEBİ SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN, DALYAN SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DİLAY SK., DOBRA, DOBRA SK., DRAMA SK., DURAK SK., DUT SK., DÜMEN SK., EDEBALI SK., EKBER SK., EKŞİOĞLU SK., ELZEM SK., EMEL SK., ENGİNSU SK., ENVER, ENVER SK., ERÇELİK SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, FEYYAZ SK., FISTIK SK., FİKİR SK., FİLİNGİR SK., FUAT, FUAT SK., GAZI, GAZİ CD., GEDİZ SK., GENCAY SK., GENÇ ŞENGÜL SK., GÖKBEN, GÖKTUG, GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLEN SK., GÜLHAN SK., GÜLSE SK., GÜLSU SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜRHAN SK., GÜZİN SK., HAKKI SK., HANDAN, HANECİOĞLU SK., HAVVA SK., HAYRAN SK., HOŞGÖR SK., HOŞSOHBET SK., HURMA, HURMA SK., IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., İSLAM SK., KADIM, KADİM SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAASLAN CD., KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., KEVSER, KEVSER SK., KOCATEPE SK., LATİFE SK., LEVNİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARTI SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MEVSIM, MEVSİM SK., MİHRİBAN SK., MİMAR SİNAN CD., MUHAKKAK, MUHAKKAK SK., MUZ SK., MÜJDAT SK., NAFİLE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR, NAZLIGÜL SK., NEHİR SK., NEYZEN SK., NURTEN, NURTEN SK., OKÇU SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖMÜR SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZAY, ÖZDEMİR SK., ÖZDINÇER, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., PALMIYE, PELIN, PELİKAN SK., PINARLI, PINARLI SK., PİNA SK., PİRİ REİS SK., PLAJ CD., RUSEN, RUŞEN SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SAMİMİ SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA, SIRMA SK., SİMGE SK., SÜKRAN, SÜLÜN SK., SÜREYYA SK., ŞAMPİYON SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞENOL SK., ŞEYH ZAYET SK., ŞÜKRAN SK., TAN SK., TANYELİ SK., TEPE, TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., TUTKU SK., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., UZUN, ÜZMEZ SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YALIN SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YOSUN, YUNUS SK., YURTYAPAN SK., YUVA SK., ZENNUR SK., ZERRİN SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., HAZAR, HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., MERVE SK., NEVIN, NEVİN SK., OLUK SK., SADIK SK., SAKİN SK., SEDEF SK., SEMİH SK., TOMURCUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.