20 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:42

MANİSA ilinde 20 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz3, , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 09:00:20.266-2024-11-20 15:00:32.377 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; PINAR, , KURTULUŞ, ÇOŞKUN, İSTİKLAL 2, İSTİKLAL 1, FATİH, SANCAK, DOĞAN ÇIKMAZI, HÜSEYİN AĞA, IŞIK, SİNANLAR, KÜPELİ, ZAFER, 15 NOLU, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 07:30:07.124-2024-11-20 13:30:16.315 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-20 2024-11-20 09:00:33.368-2024-11-20 15:00:43.433 saatleri arasında Kayapınar; İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme evleri, y.kayapınar, Yukarı Kayapınar Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-20 2024-11-20 09:00:50.68-2024-11-20 15:00:57.166 saatleri arasında Mecidiye; İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz91, İsimsiz81, Atatürk Cd., 18. Sk., 17. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.